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Haberler Muğla Bodrum'da hortum ortalığı birbirine kattı: Elektrik kablolarını kopardı, çatıları uçurdu, konteynerleri sürükledi

Bodrum'da hortum ortalığı birbirine kattı: Elektrik kablolarını kopardı, çatıları uçurdu, konteynerleri sürükledi

Bugün yurdun büyük kesiminde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyardığı bölgelerden biri de Ege'ydi. Bodrum'da zaman zaman etkili olan sağanak yağış ve güçlü rüzgarlar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yalıkçiftlik Mahallesi’nde ise çıkan hortum elektrik kablolarını kopardı, çatıları uçurdu, konteynerleri sürükledi.

İHA

22.02.2022, 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022, 16:09

Bodrum’da hortum ortalığı birbirine kattı: Elektrik kablolarını kopardı, çatıları uçurdu, konteynerleri sürükledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan hortum, elektrik tellerini kopardı, konteynerleri sürükledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



Yalıkçiftlik Mahallesi'nde ise yağışla birlikte hortum çıktı. Yalı'daki oteller bölgesini vuran hortum, elektrik tellerini kopardı. Hortum bölgedeki 2 konteyneri sürükledi, konteynerlerde hasar meydana geldi. Çevredeki bazı ağaçların dalları kırıldı.

Yaklaşık 1 dakika süren hortum, bölgede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine belediye ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri hortum bölgesine sevk edildi.

Kopan elektrik kabloları için çalışma başlatıldı.

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