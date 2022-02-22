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Bodrum'da hortum ortalığı birbirine kattı: Elektrik kablolarını kopardı, çatıları uçurdu, konteynerleri sürükledi

Bugün yurdun büyük kesiminde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyardığı bölgelerden biri de Ege'ydi. Bodrum'da zaman zaman etkili olan sağanak yağış ve güçlü rüzgarlar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yalıkçiftlik Mahallesi’nde ise çıkan hortum elektrik kablolarını kopardı, çatıları uçurdu, konteynerleri sürükledi.