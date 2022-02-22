Bu son tutuklama olsun

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saplantılı olduğu genç kızın evinin önüne gidip önce genç kızın babasını darp eden, ardından 23 yaşındaki bir genci 5 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan şahıs, 3'üncü kez tutuklandı. 2020'nin Temmuz ayında Bodrum'da yaşayan 23 yaşındaki Tuğçe Çelik, ilçede esnaflık yapan 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı şahsın taciz ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ederek sosyal medyadan yardım

çağrısında bulundu. Şahsın kendisine yolladığı saplantılı ve zaman zaman tehditler içeren mesajları da sosyal medya hesabından paylaşıp yardım isteyen Çelik, 'ölmek istemiyorum' diyerek hukuk nezdinde gerekenlerin yapılmasını istedi.

TACİZE DEVAM ETTİ

Genç kızın kendisine sapkın bir şekilde musallat olan şahısla ilgili yaptığı çağrı, sosyal medya üzerinden de büyük destek gördü. Şahıs, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen şahıs, genç kızı tacizlerine devam edince yeniden tutuklandı. Şahıs 6 ay hapis yattıktan sonra yine serbest bırakıldı.

NOBEL ÖDÜLÜ İSTEDİ

Nurettin Şeyhmusoğlu, yine genç kızın Yahşi Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Kızın babası ile karşılaşan Şeyhmusoğlu küfürler ettikten sonra babasını darp etti. Şeyhmusoğlu, "Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin" dedi. Genç kızın babası, evine girdikten sonra elinde bıçakla evin bahçe kapısının önüne gelen şahıs, "Ödülümü vereceksiniz" diye bağırmaya başladı. Yaşananlara tanık olan ve sokaktaki apartta yaşadığı öğrenilen 23 yaşındaki Mustafa Asım Çelenk, Nurettin Şeyhmusoğlu'na Tuğçe Çelik'in İstanbul'da olduğunu ve sokakta bağırmamasını söyledi.

BU KEZ KATİL OLACAKTI

Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Nurettin Şeyhmusoğlu Mustafa Asım'ı 5 yerinden bıçakladı. Ameliyata alınan yaralının dalağının alındığı, böbreğinin de hasar gördüğü öğrenildi. Şeyhmusoğlu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FERDİ YAVUZ