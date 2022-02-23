"Gittiğimde varil harıl harıl yanıyordu"

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın, suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken dün itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın yeni ifadesi ortaya çıktı. Mertcan Avcı, 7 yıldır İzmir'de yaşadığını ve pandemi nedeniyle Muğla'da olduğunu, bu nedenle ağabeyinin çağırmasını sorgulamadığını belirtti.

'KOKOREÇ YAKTIĞINI SÖYLEDİ'

Mertcan Avcı, "Eve geldiğinde 1- 1,5 metre yükseklikteki balkondaki varilde devam eden yangını hemen gördüğünü söyleyen Mertcan Avcı, "Ağabeyime ne yaktığını sordum. Bana bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu" diye konuştu.

'ANORMALLİK SEZMEDİM'

Açık olan kapıdan yayla evinin salonunu da gördüğünü ve gayet temiz ve düzenli göründüğünü anlatan Mertcan Avcı, "Ağabeyimde sıra dışı bir durum, panik hali görmedim. Bu sırada pis bir koku aldım ama ağabeyimin söylediği şeyleri yakmasından kaynaklı olduğunu düşündüm. Orada sadece yanan bir varil gördüm. Olayla hiçbir ilgim yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu. ■ FERDİ YAVUZ