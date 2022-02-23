Marmaris’te sel Bodrum’da hortum

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesi sağanak yağışla birlikte ilçe adeta felç oldu. Sağanak yağış özellikle İçmeler, Asparan ve Siteler Mahallerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları bazı evlerin bodrum ve zemin katlarında su baskınlarına neden olurken, bazı araçlar da zarar gördü. Sel suları mahalle içinden geçen derenin istinat duvarını da yıktı. Sağanak yağış nedeniyle kapanan İçmeler yoluna polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Bodrum'da etkili olan hortum ise elektrik tellerini kopardı, konteynerleri sürükledi. Yalıkçiftlik Mahallesi'nde ise yağışla birlikte hortum çıktı. Yalı'daki oteller bölgesini vuran hortum, elektrik tellerini kopardı. Hortum bölgedeki 2 konteyneri sürükledi, konteynerlerde hasar meydana geldi. Çevredeki bazı ağaçların dalları kırıldı. ■ FERDİ YAVUZ