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Haberler Muğla Muğla'da şaşkına çeviren olay! Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

Muğla'da şaşkına çeviren olay! Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

Muğla ve İzmir'de dün sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ekiplerin araması sırasında uçaksavar mermisi ele geçirildi.

DHA

23.02.2022, 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022, 10:45

Muğla’da şaşkına çeviren olay! Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla ve İzmir'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin dün sabah evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı votka, 15 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, 1 alkolmetre, 8 bin içki şişesi etiketi, 7 alkol aroması, 270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca mermisi, 1 uçaksavar mermisi ve 1 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E., K.E., M.Ş. VE C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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