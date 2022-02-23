Haberler Muğla Muğla'da şaşkına çeviren olay! Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

Muğla'da şaşkına çeviren olay! Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

Muğla ve İzmir'de dün sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ekiplerin araması sırasında uçaksavar mermisi ele geçirildi.