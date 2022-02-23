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Haberler Muğla Türk kara sularına itilen 116 göçmene yardım eli

Türk kara sularına itilen 116 göçmene yardım eli

23.2.2022

Türk kara sularına itilen 116 göçmene yardım eli
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 41 düzensiz göçmeni açık denizde kurtardı. Başka bir bölgede de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında da, Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki 58 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi. ■ FERDİ YAVUZ