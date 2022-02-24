‘Sakin Kent’te silahlar konuştu

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde, Bayram Hamal (39), yönetimindeki 20 BH 434 plakalı otomobil seyir halindeyken yol kenarında aralarında önceden husumet bulunan Özcan Emreoğlu (44) ile kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) gördü. Aracından inen Hamal ve Emreoğlu kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bayram Hamal, belindeki tabancayı çıkartarak 10 el ateş açtı.

Olayda Özcan Emreoğlu göğüs bölgesinden, Ali Emreoğlu sağ kolundan, kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş ve o bölgede garson olarak çalışan Zihni Çelik (53) ise bacağından yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, göğüs bölgesinden yaralanan Özcan Emreoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

JANDARMA KAÇARKEN YAKALADI

Olay yerinden otomobille kaçan Bayram Hamal ve eski eşinin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Soruşturma kapsamında bölgede çalışma başlatan ekipler, güzergahlardaki denetimlerini artırarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çalışmada, şüpheli Bayram Hamal ve eşinin kavganın ardından araçla Akyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa geldikleri, buraya olayda kullanılan tabancayı attıktan sonra Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi mevkisinde de aracı sakladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, Denizli'ye gitmek için bölgeye çağırdıkları taksiyle Muğla merkeze geldiği, burada araç değiştirdiği tespit edildi. Zanlı ve eski eşi, kaçmaya çalıştıkları ikinci araçla Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

FERDİ YAVUZ