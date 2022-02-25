İki bacağı bir paçaya sığdı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Betül Başşahan, hayatının her döneminde kiloluydu. İlkokulda bile 50 kilo olan Başşahan, yaşamının önemli bir kısmını "şişman" olarak geçirip, artık zayıf olarak hayatına devam etmek isteyince, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 120 kiloyla ameliyata giren, 10 ayda 60 kiloya düşen Başşahan, eski pantolonlarının tek paçasının içine iki bacağıyla girebildiğini söyleyerek, "Nefes almak, konuşmak, spor yapmak çok rahat. İstediğim kıyafeti giyebiliyorum. Eskiden koltuklara sığamazdım. Öz güvenim yerine geldi" dedi.

TÜM AİLESİ KİLO VERDİ

HAYATININ sil baştan değiştiğini ifade Betül Başşahan, "Ailem de bana destek olmak amacıyla benimle birlikte yediklerine dikkat etmeye başladı. Eşim 21, oğlum 15 kilo verdi. Eşim sabahları bir başkasıyla uyandığını söylüyor" dedi. ■ FERDİ YAVUZ