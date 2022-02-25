Haberler Muğla Yokuş aşağı giderken freni patladı! Tüm hızıyla kayalıklara çarptı

Yokuş aşağı giderken freni patladı! Tüm hızıyla kayalıklara çarptı

Muğla Fethiye'de freni boşalan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tüm hızıyla kayalıklara çarpan kamyon, yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. Şoför mahalinde sıkışan Hilmi Akmeşe, bulunduğu yerden yaralı olarak zorlukla çıkarılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.