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Haberler Muğla Yokuş aşağı giderken freni patladı! Tüm hızıyla kayalıklara çarptı

Yokuş aşağı giderken freni patladı! Tüm hızıyla kayalıklara çarptı

Muğla Fethiye'de freni boşalan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tüm hızıyla kayalıklara çarpan kamyon, yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. Şoför mahalinde sıkışan Hilmi Akmeşe, bulunduğu yerden yaralı olarak zorlukla çıkarılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA İHA

25.02.2022, 16:43

Yokuş aşağı giderken freni patladı! Tüm hızıyla kayalıklara çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonun yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Hilmi Akmeşe (46) yönetimindeki 66 AAV 105 kamyon, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Akmeşe, sıkıştığı yerden itfaiye ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin çalışmasıyla güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akmeşe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.