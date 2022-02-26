5 ton sahte gübre analize gönderildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 50 kiloluk çuvallarda Gübretaş yazılı bandrolsüz 5 ton taklit DAP gübresi ele geçirildi. Çuvalların bazılarının açık ve iple bağlı olduğu tespit edildi. Görevliler tarafından tespit edilen 5 ton sahte gübre Ortaca Tarım Kredi Kooperatifi'nin yediemin deposuna götürüldü. İçeriği belli olmayan gübreden numune alınarak analize gönderildi. Sahte gübrenin satışına aracılık ettiği iddia edilen D.G. ile M.A. hakkında açıkta belgesiz satış yaptıkları iddiasıyla tutanak tutuldu.

■ ÖMER KUNDAKÇI