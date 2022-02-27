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Haberler Muğla “Karbon yakma yağ yak” sloganıyla pedal çevirdiler

“Karbon yakma yağ yak” sloganıyla pedal çevirdiler

27.2.2022

“Karbon yakma yağ yak” sloganıyla pedal çevirdiler
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Karbon Yakma Yağ Yak" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 150 bisikletli pedal çevirdi. Sahilde Türk Büyükleri Anıtı önünde toplanan bisikletliler arasında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli de yer aldı. Rektör Çiçek, "Bu gibi etkinlikleri daha önce başka ilçelerde de yaptık. İlimiz bisiklet kullanmaya çok müsait. Havası, doğası ve insanıyla muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz" dedi. ■ MURAT YALÇIN