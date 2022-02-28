Son dakika: Ege’de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7.34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça Yazıköy'e 145.9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 59.82 km.Cyclades (Yunanistan), 138.57 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 28.02.2022, 09:38:20 TSİ
Enlem : 35.8801 N
Boylam : 26.1836 E
Derinlik : 7.34 km
Detay : https://t.co/1t4v8dXYDm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi