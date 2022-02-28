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Haberler Muğla Son dakika: Ege'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: Ege'de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi.... AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 09.38'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

28.02.2022, 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022, 10:22

Son dakika: Ege’de korkutan deprem! AFAD son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7.34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça Yazıköy'e 145.9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.