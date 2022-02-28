Haberler Muğla Yaşlı çift, el ele tutuşup denize atladı

Yaşlı çift, el ele tutuşup denize atladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çiftin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşlı çiftin ailevi problemler yaşadıkları öğrenildi.