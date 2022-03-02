  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı

Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı

Muğla-Denizli kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

AA

02.03.2022, 20:42

Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı

Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye araçların geçişine izin vermiyor. Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Muğla istikametine araç göndermiyor.

AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Karayolları ekipleri kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.