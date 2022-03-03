Topraklarımızı terk edin!

MUĞLA Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi anfi bölümünde bir araya gelen 300'ü aşkın Ukraynalı, ellerinde Rus lider Vladimir Putin'i hedef alan afişlerle tepki eylemi gerçekleştirdi. "Topraklarımızdan çık git Putin" şeklinde slogan atan Ukraynalılar arasında Atatürk'e benzediği söylenen Nejdet Bardak da yer aldı. Eylemde Ukrayna ulusal marşı da hep birlikte söylenirken, bazı Ukraynalıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Hazırlanan basın açıklamasını Türk vatandaşlığına geçen Melek Bardak yabancı dilde, Nejdet Bardak da Türkçe olarak okudu. Açıklamada, "Putin'e sesleniyoruz. Bu kanunsuz ve akıl almaz müdahaleyi derhal durdurmanızı şiddetle istemekteyiz. Dünya insanlarının düzenini ve mutluluğunu bozmak mı istiyorsunuz? Topraklarımızdan çıkın gidin ve terk edin" ifadeleri yer aldı. ■ ERDOĞAN CANKUŞ

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