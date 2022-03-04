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Haberler Muğla Muğla'nın yüksekleri bembeyaz! Kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Muğla'nın yüksekleri bembeyaz! Kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Ege'de de etkisini gösteren kar byağışı Muğla'nın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Kent merkezinde yaşayan çok sayıda kişi yüksek kesimlere çıkarak mangal yapıp kar topu oynadı. Ekipler yaban ve sokak hayvanları için karlı bölgelere yiyecek bıraktı.

AA

04.03.2022, 14:58

Muğla’nın yüksekleri bembeyaz! Kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Bölgenin beyaz örtüyle kaplanmasının ardından kent merkezinde yaşayan çok sayıda kişi Yılanlı'ya giderek mangal yapıp kar topu oynadı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede oluşan güzel manzara, drone ile görüntülendi.

Öte yandan Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.

Belediye ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışma yürütülüyor.

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi, jandarma ile polis ekipleri, Hayvan Durum İzleme araçlarıyla kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere gitti.

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerde sokak ve yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem ve mama bıraktı.

Bu bölgelere belirli aralıklarla yiyecek bırakılacağı belirtildi.