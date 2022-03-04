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Muğla'nın yüksekleri bembeyaz! Kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Ege'de de etkisini gösteren kar byağışı Muğla'nın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Kent merkezinde yaşayan çok sayıda kişi yüksek kesimlere çıkarak mangal yapıp kar topu oynadı. Ekipler yaban ve sokak hayvanları için karlı bölgelere yiyecek bıraktı.