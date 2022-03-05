5 ameliyat geçiren Hilal 11 yıl sonra yürüdü

MUĞLA'DA, 2011 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 ay yoğun bakımda kalan, 5 kez ameliyat olan ve kısmi felç nedeniyle sol tarafını hissetmeyen Hilal Pektezel (39) pes etmedi. Annesi Neziha Pektezel'i (37) 12 yaşındayken kaybeden Pektezel'in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel (67) ile ablası Hatice Karaman (41) oldu.

MORALİNİ HEP YÜKSEK TUTTU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Pektezel, 11 yıl sonra sol ayağı üzerine basıp yürümeye başladı. Moralini hep yüksek tuttuğunu söyleyen Pektezel, "Eskisi gibi yürümeyi hayal ettim. Yaşadığım durumun bana yakışmadığı düşündüm. Pes etmedim ve başardım. Ayağa tekrar kalkmamda ailemin büyük desteği oldu. Fizik gücümü biraz daha toparlamam gerekiyor. Tamamen iyileştikten sonra fitness eğitmenliğimi sürdürmek istiyorum" dedi. ■ FERDİ YAVUZ