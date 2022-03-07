Erman hocadan CHP’li belediyeye ağır fırça

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu" programında İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçını yorumlarken, bir pozisyonla ilgili, "Turgutreis'te de insanlar böyle koşuyor" diyerek konuyu Bodrum'un bozuk yollarına getirdi. "Turgutreis demişken aklıma geldi" diye söze başlayan Toroğlu, "Ben 17 - 18 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Bu sadece benim değil, herkesin şikayeti. Yeni araba aldım. Gümüşlük'e gittim. Yağmur yağıyordu. Bir çukur ve lastik gitti. Arabaya ikinci binişim. Aynı servise aynı gün, aynı yerden 3 lastik daha geldi. Herhalde bir 30 - 40 lastik yarılmıştır" dedi.

"6-7 KEZ LASTİĞİM YARILDI"

CHP'li Bodrum ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen Toroğlu, "Arkadaşlar bu işi ya yapın ya da Bodrum Belediyesi'nin gücü yetmiyorsa Büyükşehir baksın. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'dan hava yapmasın. Muğla'da oturarak gitmiyor bu işler. Bir bakın arkadaş, yollara bakın ya! Beyler çok kulaklarınız çınlıyor, söyleyeyim! Ben ticarete atılmayacaktım ama büyük ihtimalle atılabilirim. Bodrum'da lastikçi dükkanı açacağım. Leblebi gibi lastik yarılıyor abi! Benim Bodrum'da 6-7 defa lastiğim yarıldı 5 yılda. Kusura bakmayın, milletin canı yanıyor. Hadi ben sigortadan aldım. Alamayan ne yapacak? Her tarafı böyle Bodrum'un. Ayıptır ya!" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER