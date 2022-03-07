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Haberler Muğla Göçmenlere Yunan zulmü sürüyor

Göçmenlere Yunan zulmü sürüyor

Muğla kıyılarına Yunanistan adalarından motorları sökülen can salı ve lastik bot içinde geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin Bin 480 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

İHA

07.03.2022, 21:17

Göçmenlere Yunan zulmü sürüyor

Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince motorları sökülmüş, can yeleği bulunmadığı görülen ve Türk karasularına geri itilen lastik bot ile can sallarına istiflenerek bindirilen 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında ise can salı içerisinde yine Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken lastik botları su alan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.