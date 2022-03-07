Marmaris’te motosiklet kazası: 2’si ağır 3 yaralı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde önceki gece üç kişi bindikleri motosiklet ile kaza yapan kişilerden ikisi ağır yaralandı. Kaza 00.50 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikleti ile Atatürk Caddesi'nden Ketenci kavşağı istikametine doğru giderken yağmurun etkisi ile kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden Ö.Ç.Y. (35) önce yol kenarında park halinde bir araca sonra karşı şeritteki bariyerlere çarparak devrildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Ö.Ç.Y ve A.Ö.'nün (13) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motosikletteki diğer yolcu E.K. (32) ise ayakta tedavi edildi.

FERDİ YAVUZ