Muğla için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemizin bugünden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle hafta boyunca azalması, hafta sonunda ise bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren Muğla kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte rüzgarın; Perşembe günü Muğla çevrelerinde, Cuma günü bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların azalmasıyla birlikte zirai faaliyetlerin devam ettiği sahil kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması beklenmektedir" denildi.