Akyaka’da vahşet: Köpeği ağaca astılar

MUĞLA'NIN Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde, iple boğazından ağaca asılan av köpeği ölü bulundu. Kan donduran olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Tarihi Kaya Mezarları bölgesinde gezintiye çıkan vatandaşlar, bir zeytin ağacında iple asılı halde av köpeği olduğunu fark etti. Köpeğin ölü olduğunu fark edenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Boğulduğu tespit edilen köpek için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi alınacağı ve ardından köpeğin otopsi için hayvan hastanesine kaldırılacağı öğrenildi. ■ FERDİ YAVUZ

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