Kamyonun altına giren otomobilden sağ çıktı

MUĞLA'DA, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Safiye Köten (33) araçta sıkışarak yaralandı. Feci kazada şans eseri hafif yaralı kurtulan tadının, Muğla'da Vali Yardımcılığı da yapan, Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in kızı olduğu öğrenildi. Muğla-Denizli karayolunda dün meydana gelen kazada otomobil, kamyona ok gibi saplandı. Denizli'den Menteşe istikametine seyir halindeki Safiye Köten yönetimindeki 48 AFA 838 plakalı otomobil, kontrolünü kaybetmesi sonucu önündeki Cavit Güreşçi'nin (30) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Kamyonun altında sıkışarak 100 metre sürüklenen araçta sıkışan sürücü Köten, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak Muğla Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının hurdaya dönen araçtan sağ çıkması görenleri şaşkınlığa uğratırken, Köten'in Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in kızı olduğu öğrenildi. ■ FERDİ YAVUZ