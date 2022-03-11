‘Kumpas mağduru’ Safiye Köten hayati tehlikeyi atlattı

MUĞLA'DA kullandığı otomobilin kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralanan Safiye Köten (33), ameliyat edildi, hayati tehlikeyi atlattı. Kamuoyunda 'Casusluk davası' olarak bilinen davada 27 ay hapis yattıktan sonra beraat eden Köten'in babası Kaymakam Kamil Köten, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

2012'de İzmir'de üniversite öğrencisi olan Safiye Köten, "Askeri casusluk" davasında "Kumpas mağduru" olmuştu. Köten, 27 ay hapis yattıktan sonra beraat etti. Muğla eski Vali Yardımcısı ve şimdiki Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, "Arayan güvenlik güçlerimiz, 'Kızımın kaza geçirdiğini, hayati tehlikesi bulunmadığı' söyledi. Muğla'ya geldiğimde kızımın bilincinin açık olduğunu görünce dünyalar benim oldu. Sağlık durumunda bir sıkıntı yok" dedi. ■ ADEM ÜLKER