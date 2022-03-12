Ege beyaza büründü

Sibirya üzerinden Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kar yağışını da beraberinde getirdi. Önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ege illerinde de etkisini gösterdi. Ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerde de eğitime ara verildi.

MUĞLA İLÇELERİ ETKİLENDİ

Muğla'da etkili olan kar yağışı bazı yolları ulaşıma kapadı. Kar yağışı Menteşe, Kavaklıdere, Ula ve Yatağan ilçelerinde etkili oldu. Muğla- Denizli ile Yatağan-Kavaklıdere yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları, Muğla Büyükşehir ile ilçe belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışma yaptı. Kavaklıdere'de tüm okullarda, Menteşe, Ula ile Yatağan'da ise taşımalı eğitim-öğretime bir gün ara verildi.





AYDIN'DA KAR MANZARASI

Kar yağışı Aydın'ın yüksek kesimlerinde de ve Bozdoğan ilçesinde gece saatlerinde etkili oldu. Madran Dağı beyaz örtü ile kaplanırken, ilçe merkezinde de hafif şekilde yağan kar evlerin çatılarını beyazlattı. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerdeki kar manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksadı. Kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma yaşandı. Kara yolu üzerinde çok sayıda aracın kaldığı Gökpınar mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Buzlanma nedeniyle bazı yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

BALIKESİR'DE BUZLANMA

Balıkesir'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez ve birçok ilçede etkili oldu. Kar yağışı, şehrin birçok noktasında buzlanma ve don oluşturdu. Gece saatlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Mahalle aralarından yüksek kesimlere çıkmaya çalışan araçlar ise yarı yolda kaldı.



ÇANAKKALE'DE EĞİTİME ARA

Çanakkale'nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi. Manisa'da etkili olan kar yağışı, bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu. Demirci, Salihli, Turgutlu ve Soma ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Karaköy ve Hacıisalar mahallelerine ulaşım sağlanamadı. Turgutlu-Ödemiş yolunda mahsur kalan bir sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı. Salihli ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, kar ve buzlanma nedeniyle kapandı.





BALIKESİR VALİSİ TATİL İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ KIRMADI

Balıkesir'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Vali Hasan Şıldak da "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara, Susurluk, Altıeylül, Dursunbey, Karesi, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde okulların tatil edildiği bildirildi.



ÇEŞME'DE KAR SEVİNCİ

İzmir'de yaşayan bazı aileler, güne kar sürpriziyle uyanan Çeşme'ye giderek çocuklarıyla beyaz örtü üzerinde eğlenceli zaman geçirdi. Çeşme ve Urla ilçelerinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından çok sayıda İzmirli bu bölgeye gitti. Araçlarını yol kenarlarına park eden aileler, çocukları ve hayvanlarıyla doyasıya eğlendi. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun bir bölümü de karla kaplanırken, küreme araçları olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Bazı vatandaşlar otoyolun kenarında kar topu oynadı.



MANİSA

Manisa'da etkili olan kar yağışı, bazı mahalle yollarını ulaşıma kapattı.



BALIKESİR

Balıkesir'de, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde zorluk yarattı. Vatandaşlar evlerinin önünü küreklerle temizledi.



AYDIN

Aydın'ın yüksek kesimlerinde ve Bozdoğan ilçesinde gece saatlerinde yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

FERDİ YAVUZ - KAZIM YÖRÜKCE - SEBAHATTİN ALP - SUAT SALGIN