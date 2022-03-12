Gürün’ün sessizliğine Muğlalılar isyan etti

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ne yapılacak çimento fabrikasına, CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verilmesinin ardından başlayan isyan büyüyor. Muğlalılar, CHP'ye yakınlığı ile bilinen bir televizyona konuk olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, çimento fabrikasına sessiz kalmasına tepki gösterdi. CHP'li Gürün'e seslenen vatandaşlar, "Biz, Muğla halkı olarak açıklama yaparken Osman Gürün Fethiye'de maç izlemeyi tercih etmişti. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" dedi.





SORULARI GÖRMEZDEN GELDİ

Deştin Çevre Platformu, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi ve Muğla Halk İnisiyatifi'ne üye vatandaşlar, CHP'li Gürün'e, sosyal medya üzerinden sorularını iletti. Fakat hem televizyon kanalı hem de Osman Gürün tarafından vatandaşların soruları görmezden gelindi. Başkan Gürün'e ortak bir basın açıklamasıyla seslenen vatandaşlar, tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi: "07/03/2022 tarihinde TELE1 Canlı yayınına katılan Sayın Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün'e Entegre Çimento Fabrikası istemeyen Muğlalılar olarak sosyal medya üzerinden sorularımızı ilettik fakat gazetecilik temel ilkelerine uymayan bir şekilde sorulanımız görmezden gelindi. Gürün'ün bizi yok saymayı tercih etmesine anlam veremiyoruz. Attığımız her adım, yaptığımız her eyleme karşın seçtiğimiz Başkanımız gözlerini kapatmayı ısrarla devam etmektedir"





MAÇ İZLEMEYİ TERCİH ETMİŞTİ

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü eleştiren vatandaşların açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere 27/02/2022 tarihinde Entegre Çimento alanında 500 ve üzerinde Muğla halkı olarak toplanıp bu tesisi istemediğimizi daha yüksek sesle haykırmıştık fakat Sayın Gürün, maç izlemeyi tercih etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali Öztunç'un 'Yakında bizim desteğimizi göreceksiniz' dediğini hatırlatır, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sıkça kullandığı bir lafı tekrarlamak isteriz, 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır'. Gürün'e sesleniyoruz. Sizden beklentimiz partinizin ilkeleri doğrultusunda ses vererek haklı davamızda yanımızda bulunup Menteşe Belediye'sine ruhsat iptalinin talimatını vermenizdir."

FERDİ YAVUZ