Vicdansızlar 40 köpeği ölüme terk edip kaçtı

MUĞLA Menteşe'de 30 dakika arayla 2 mahalleye toplam 40 sokak köpeği bırakıldı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü ilçede, köpeklerin kaderine terk edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Önceki gün gün Akçaova Mahallesi'ne kamyonetle gelen kişiler 23 köpeği sokağa bıraktı. Yarım saat sonra da Muslihittin Mahallesi'ne 17 sokak köpeği bırakıldı. Bazıları yürümekte zorlanan ve yaralı olduğu tahmin edilen köpekler soğukta ve karanlıkta gözden kayboldu. Köpeklerin sokağa bırakılmasına şahit olan Turan Eşit, "Kamyonetin plakasını alamadım. Menteşe Belediyesi'ni aradım bilgi verdim. Karda kışta sokağa hayvanları bırakıp kaçmak tam bir vicdansızlık" dedi.

■ ADEM ÜLKER