Bitez’de ağaç katliamı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesinde geçen yıl Özelleştirme İdaresi 29 dönümlük hazine arazisini 242 milyon liraya sattı. Arazideki yaklaşık bin ağacın kesilmeye başlanmasına Bodrumlular tepki gösterdi.

3 GÜNDE YARISI KESİLDİ

ARAZİYİ alan şirketin, ihaleye girmeden birkaç gün önce kurulduğunu belirten Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, "Bu şirketin belediyeye hiçbir müracaatı yok. Araziyle ilgili davayı da yok saydılar" dedi.

Arazinin bitişiğindeki Aktur Tatil Sitesi'nde yaşayan Neşe Özcan da, "Bu araziyi yıllardır diktiğimiz fidanlarla neredeyse orman haline getirdik. Fıstık, zeytin, okaliptüs, selvi, ardıç, badem, demir, armut, karabiber ağaçları olmak üzere bine yakın fidan diktik. 3 günde yarısını kestiler, hem de hiçbir yasal izin olmadan. Çünkü bilirkişi heyetleri henüz burada keşif yapmadı. Aceleleri bundan. 30-40 yıllık ağaçları gözlerini kırpmadan katlettiler" diye konuştu. ■ ADEM ÜLKER