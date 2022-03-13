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Haberler Muğla Kazaya müdahale ediyordu! Polis ağır yaralandı

Kazaya müdahale ediyordu! Polis ağır yaralandı

Muğla Milas'ta yaşanan olayda bir kazaya müdahale etmekte olan 40 yaşındaki polis memuru Özgür Erikmen, olay yerindeki dubaları alırken otomobil çaprı. Erikmen, çarpan otomobil sonucu ağır yaralandı.

AA

13.03.2022, 09:47

Kazaya müdahale ediyordu! Polis ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, görev başındaki trafik polisi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Milas-Bodrum kara yolu Koru mevkisinde bir trafik kazasına müdahale ettiği belirtilen trafik polisi Özgür Erikmen'e (40) Milas istikametinden gelen ve arkasından bir tırın vurduğu öne sürülen otomobil çarptı.

Erikmen çarpmanın şiddetiyle savrularak tırın altına girip sürüklendi. Tırın altında bacakları sıkışan trafik polisi, bölgede diğer kaza için bekleyen itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerce güçlükle kurtarıldı.

Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erikmen, ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazanın ardından tır ve otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

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