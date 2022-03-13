Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia’dan acı haber

Muğla'nın Milas ilçesinden Isparta'ya üniversite eğitimi için giden ve geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki Rabia Kallı yaşam savaşını kaybetti. Arkadaşı ile birlikte okul yurduna doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesiyle korkup yola fırlayan Rabia Kallı'ya, bu sırada yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil çarpmıştı.

MİLAS'TA DEFNEDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kallı'nın, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından iç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. 6 gündür yoğun bakımda tedaviye altında olan genç öğrenci, yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı baba Emin Kallı, "Kurtulması için çok dua ettik. Tüm üniversite halkı bu süreçte yanımızda oldu. Umarım bir daha böyle hadiseler yaşanmaz, gerekli önlemler alınır' dedi. Rabia Kallı'nın cenazesi, Isparta'dan alınarak, defnedilmek üzere Milas'a gönderildi. Hayatının baharında yaşama gözlerini yuman Rabia'yı ailesi ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı. ■ FERDİ YAVUZ