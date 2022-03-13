Tarihi Kayaköy’de kaçak yapı avı

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca, 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescillenen Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nin de arasında yer aldığı bölgelerde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 181 kaçak inşaat tespit edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmar Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Mücadele kapsamında UNESCO'nun 2010'da 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü' ilan ettiği Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy'ün yanı sıra Karakeçiler Mahallesi'nde denetimlerini sürdürüyor.

Bölgede geçen yıl 67, bu yıl ise gerçekleştirilen denetimlerde ise 114 olmak üzere toplam 181 inşaatın yasal mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu kaçak yapılar Fethiye Belediyesi ekiplerince mühürlendi. 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescillenen Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu bölgedeki kaçak yapıların yılsonuna kadar yıkılacağı bildirildi.

FERDİ YAVUZ