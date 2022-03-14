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Haberler Muğla Görev başındaki polis TIR’ın altında kaldı

Görev başındaki polis TIR’ın altında kaldı

14.3.2022

Görev başındaki polis TIR’ın altında kaldı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale edip, dubaları kaldırdığı sırada otomobilin çarptığı polis memuru Özgür Erikmen (40) ağır yaralandı. Bölgede meydana gelen tek taraflı trafik kazasının ardından hafif ticari aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından polis memuru Özgür Erikmen, dubaları yoldan kaldırdığı sırada bir TIR, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dubaları kaldırmaya çalışan polis memuru Özgürk Erikmen'e çarptı. Talihsiz polis memuru Erikmen, çarpmanın şiddetiyle savrularak TIR'ın altında kaldı.

■ FERDİ YAVUZ

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