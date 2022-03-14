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Muğla'da korkunç kaza! Araç hurdaya döndü

Muğla'da meydana gelen korkunç kazada takla atarak karşı şeride geçen araçta bulunan 4 kişilik aile yaralandı. Araç hurdaya dönerken aile üyeleri sıkıştıkları yerden ekipler tarafından çıkarıldı.

DHA

14.03.2022, 16:15

Muğla’da korkunç kaza! Araç hurdaya döndü

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Muğla çevre yolunda meydana geldi. Menteşe'den Yatağan'a giden Soner Aytekin'in kullandığı 16 SUS 09 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından takla atıp, karşı şeride savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 80 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobili keserek, içinde sıkışan 4 kişilik aileyi çıkardı.

İlk müdahalenin ardından sürücü Soner Aytekin, eşi Melisa Aytekin ve ikiz çocukları Nurhan Aytekin ile Eren Aytekin, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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