TIR’ın altında kalan polisin bacağı kesildi

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen trafik kazasına müdahale edip dubaları kaldırdığı sırada otomobilin çarpmasıyla savrularak TIR'ın altında kalan polis memuru Özgür Erikmen'in (40) sağ bacağı diz altından kesildi. Sol bacağında ise parçalı kırıklar olduğu belirlenen ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü ile TIR şoförünün, polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. ■ FERDİ YAVUZ

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