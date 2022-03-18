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Haberler Muğla Bodrum'da olaylı gece! Onlarca kişi 'sosyal medya' kavgasında birbirine girdi

Bodrum'da olaylı gece! Onlarca kişi 'sosyal medya' kavgasında birbirine girdi

Son dakika... Muğla Bodrum'da akraba iki grup önce sosyal medyadan küfürleşti, sonrasında birbirine girdi. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

DHA

18.03.2022, 09:17

Bodrum’da olaylı gece! Onlarca kişi ’sosyal medya’ kavgasında birbirine girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartışan akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavga çıktı. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bodrum’da olaylı gece! Onlarca kişi ’sosyal medya’ kavgasında birbirine girdi

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki grup, sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerine hakaret etti. Bunun üzerine Erhan K. ve beraberindeki kişiler, Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K.'nın yaşadığı eve gelerek tartışmaya başladı.

Bodrum’da olaylı gece! Onlarca kişi ’sosyal medya’ kavgasında birbirine girdi

Kısa sürede büyüyüp sokağa taşan tartışma, taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraftan da yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K. vücutlarının çeşitli yerlerinden, Erhan K. ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı.

Bodrum’da olaylı gece! Onlarca kişi ’sosyal medya’ kavgasında birbirine girdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yaralılar ise sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Erhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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