Muğla'da öğrencilerden dikkat çeken "Çanakkale" koreografisi

Marmaris'te ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla koreografi hazırladı. Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için hazırlık yaptı.

Okuldan koşarak çıkan öğrenciler bahçeye Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı posterleri ve Türk bayrağı taşıdı.

150 öğrenci tarafından okul bahçesinde "Dur Yolcu" yazısı oluşturuldu.

Zeybek müziği eşliğinde okul bahçesinde "Dur Yolcu" pankartı taşıyan öğrencilerin koreografisi beğeni topladı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde "Vatan dediler can verdik, bayrak dediler kan verdik" diyerek şehitleri anma etkinliği gerçekleştirdi.

Bu anlar dronla kaydedilirken, koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

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