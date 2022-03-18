Sarhoş hemşire Bodrum’u birbirine kattı

Bodrum Hilmi Uran Meydanı'nda erkek arkadaşıyla eğlenmek için dışarı çıkan hemşire Nilgün Aydın (24), ortalığı karıştırdı. İki sevgili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başlayınca, Resul Tatlı, kız arkadaşı Nilgün Aydın'a vurmaya başladı.

GAZETECİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga son bulurken, alkollü olan genç kadın önce kendisini korumaya çalışanlara, ardından da basın mensuplarına saldırdı. Aydın bir gazetecinin cep telefonunu yere çarparak kırdı. Kavgaya müdahale ederek kendisini koruyan bekçi ve polislere de tepki gösteren Aydın ile sevgilisi, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden basın mensupları da iki sevgiliden şikayetçi oldu.

POLİS MEMURUNU TEHDİT ETTİ

Nilgün Aydın, emniyette ifade vermeyeceğini ve alkol kontrolü yaptırmayacağını söyleyerek karakolda da olay yarattı. İfadesini almak isteyen polis memuruna hakaret eden Aydın, "Ben babamı arayacağım ve en üst makamlara haber verip seni buradan sürdüreceğim. Hastaneye gitmeyeceğim, kimse beni bir yere götüremez" dedi. Aydın'ın 144 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis memuru ve gazeteciler, Aydın ve Tatlı hakkında, "Darp, tehdit, hakaret ve mala zarar vermeden" şikayetçi oldu. İki sevgili ifade verdikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADEM ÜLKER