Babadan miras Ukraynalı kardeş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Gizem Ersezer, yıllar sonra varlıklarından haberdar olduğu iki kardeşini ziyarete gittiği Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı. Ersezer, 1.5 ay sonra kardeşleriyle birlikte Türkiye'ye döndü. Gizem Ersezer'in (38) uzun yıllar Ukrayna'da yaşayan babası Zafer Hilmi Ersezer iki yıl önce vefat etti. Vefat haberinin ardından Ukrayna'dan gelen telefonla Victoria (20) ve Eren (14) adında iki kardeşi olduğunu öğrenen Ersezer, kardeşleriyle ilk kez geçen yıl görüştü. Bodrum'da kardeşlerini ve onların annelerini ağırlayan Ersezer, bu yıl da kardeşlerini görmek üzere Şubat başında Ukrayna'nın Çernigiv kentine gitti.

DÖNÜŞ BİLETİNİ ERTELEDİ

Ziyaretin ardından Türkiye'ye dönmek üzere 17 Şubat'a uçak bileti alan Ersezer, Kovid-19'a yakalanan Victoria'yı hastalık sürecinde yalnız bırakmak istemedi ve dönüş biletini 26 Şubat'a erteledi. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta kaldıkları apartman bombalanan Ersezer, ailesinin üç üyesiyle bir süre sığınakta kaldı. Geç bulduğu kardeşlerini savaşın yaşandığı Ukrayna'da bırakmak istemeyen Ersezer, tahliye için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu, kardeşleri Victoria ve Eren, ülkeden ayrılmak zorunda kalan onlarca kişiyle Türkiye'ye geldi.

BAŞI ZORLU SONU MUTLU

Yaşadıklarını "Başı zorlu, sonu mutlu bitti" cümlesiyle anlatan Ersezer, Türkiye'ye ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Ersezer, "Çok kötü günler yaşandı, film gibiydi. Neredeyse 3 haftaya yakın zaman savaşı yaşadık. Tam Belarus ve Rusya sınırında geçiş noktasındaydık. Her gün bomba ve füzeler atıldı. Bizim sitemize 2 roket düştü ama hayatta kalmayı başardık. Türk halkına çok teşekkür ediyorum, dualarıyla bizi yaşattılar. Devletime de çok teşekkür ediyorum, bizimle çok ilgilendiler" dedi. Ersezer, bundan sonra kardeşleriyle Bodrum'da yaşayacaklarını söyledi. Gizem Ersezer, babası Hilmi Ersezer'in, bir dönemin müzik grubu Kuzenler'in üyesi ve Leman Sam'ın ikinci kocası olduğunu açıkladı.

'GİDİŞİM ONLARIN KURTULUŞU OLDU'

ERSEZER, annesini küçük yaşlarda kaybettiğini, babasının daha sonra Ukrayna'da kendisine bir yaşam kurduğunu belirterek, "Onları ziyaret için Ukrayna'ya gitmem bir bakıma onların kurtuluşu oldu. Gitmemiş olsaydım kardeşlerim bulundukları yerden çıkamayacaklardı. İlk defa Ukrayna'ya gittim, meğer ki görevim onları oradan kurtarmakmış" dedi.

ADEM ÜLKER