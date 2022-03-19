Milas’ta sokak köpekleri kadını hastanelik etti

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, Ayşe İnce (56) isimli kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara meydana gelirken, hastanede tedavi altına alınan kadına çok sayıda dikiş atıldı. Sokak köpeklerinin sürüler halinde gezerek, korkuya sebep olduklarını belirten vatandaşlar, sokak köpeklerinin yarattığı riske çözüm bulunması için Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a seslenerek, "Başkan Muhammet Tokat, sen spor kulüpleriyle uğraşacağına bunlara çözüm bul. Hizmet yok, öneri yok, şikayetleri dinleme yok. İllaki birinin ölmesini veya sakat kalmasını mı bekliyorsunuz" dedi. ■ FERDİ YAVUZ

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