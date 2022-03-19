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Haberler Muğla Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris'te 300 bin fidan toprakla buluştu

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris'te 300 bin fidan toprakla buluştu

Marmaris'te 2021 yılında yaşanan yangınlar yürekleri dağlamıştı. Yoğun çalışmalar sonrası yangınlar söndürülmüş geriye ise küle dönmüş ormanlık bir alan kalmıştı. Ancak yapılan ağaçlandırma çalışması ile bölgeden beklenen görüntüler gelmeye başladı. toprak hazırlığı yapılan teraslarda dikilenler ve orman gönüllüsü doğaseverlerin katkılarıyla, şu ana kadar Marmaris'te yanan alanlarda yaklaşık 300 bin fidan dikildi.

AA

19.03.2022, 12:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 12:55

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris’te 300 bin fidan toprakla buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için yoğun bir fidan dikim çalışması yürütülüyor.

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris 300 bin fidan toprakla buluştu

Yangının hemen ardından başlatılan zarar gören ağaçların kesilip sahadan çıkarılması çalışmaları devam ederken, kesim işlerinin tamamlandığı alanlarda toprak hazırlığı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris 300 bin fidan toprakla buluştu

Başta "Milli Ağaçlandırma Günü" olmak üzere eğitim, spor organizasyonları, kültür, sanat, turizm ve özel gün etkinlikleriyle, fidan dikimi toplumun her kesimini kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris 300 bin fidan toprakla buluştu

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ile gönüllüler, çocuklar ve bazen de ev hayvanlarını yanlarına alarak ağaçlandırma seferberliğine katkı veriyor.

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris 300 bin fidan toprakla buluştu

Kasımda orman şehitleri hatıra ormanına 50 bin fidan dikildi. Sonrasında toprak hazırlığı yapılan teraslarda dikilenler ve orman gönüllüsü doğaseverlerin katkılarıyla, şu ana kadar Marmaris'te yanan alanlarda yaklaşık 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris 300 bin fidan toprakla buluştu

"ÇALIŞMALARIMIZI HIZLI ANCAK BİLİMSEL ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine, Marmaris'te yanan alanların yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris 300 bin fidan toprakla buluştu

Çeşitli etkinliklerin yanında gönüllülerin de sürekli fidan dikimi yaptığını anlatan Yaprak, "Alanı yoğun bir şekilde yeşillendirmek için çaba sarf ediyoruz. Marmaris'te 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanımız yandı. Orman şehidi Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in hatıralarını fidanlarla yaşatıyoruz. Bölgemizde yanan 52 bin hektar ormanlık alanımızda çalışmalarımızı hızlı ancak bilimsel bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris 300 bin fidan toprakla buluştu

Marmaris'te 29 Temmuz 2021'de başlayan yangın, daha sonra Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de çıktıktan sonra 12 Ağustos'ta söndürülmüştü. Yangınlar 60 bin hektarlık alanı etkilerken, 52 bin hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

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