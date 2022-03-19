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Yangınlar küle çevirmişti! Marmaris'te 300 bin fidan toprakla buluştu

Marmaris'te 2021 yılında yaşanan yangınlar yürekleri dağlamıştı. Yoğun çalışmalar sonrası yangınlar söndürülmüş geriye ise küle dönmüş ormanlık bir alan kalmıştı. Ancak yapılan ağaçlandırma çalışması ile bölgeden beklenen görüntüler gelmeye başladı. toprak hazırlığı yapılan teraslarda dikilenler ve orman gönüllüsü doğaseverlerin katkılarıyla, şu ana kadar Marmaris'te yanan alanlarda yaklaşık 300 bin fidan dikildi.