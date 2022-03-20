Bodrum’da araç yağması

CHP'Lİ belediyelerin savurganlıklarına bir yenisi de Bodrum'da eklendi. Bodrum Belediyesi araç parkında, Belediye'ye ait hizmet verebilecek onlarca araç çürümeye terk edildi. Araç mezarlığına çekilen belediyeye ait araçların parçalarının da kaybolduğu iddiaları ortaya atıldı. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, belediye tarafından kiralanan 142 aracın kime hizmet ettiğini sordu.

SKANDALLARI SIRALADI

HİZMET verebilecek kapasitede onlarca aracın Akçaalan Mezarlığı yanındaki alana çekildiğini aktaran Gökmen, "Sonra CHP tarafından gönderilen bir şirketten 142 araç kiralama hizmeti alınıyor. Ama olay burada bitmiyor. Bodrumluların paraları ile alınan ve gizlenen araçların parçaları ne hikmetse yok olmaya başlıyor. Sayın Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumluya hizmet yapmak için alınan araçları yatırıp milyonlarca para verip kiraladığınız 34 plakalı araçlar kime hizmet ediyor? Gelecek seçimlerde adaylığını garantilemek için yönetim kurulunu CHP'lilerin oluşturduğu, CHP'li Belediyelerle parasal ilişkileri ulusal basına konu olan TÜLOV'a 15 yıllık esnafın Kovid-19 sürecinde boşaltmak zorunda kaldığı mekanı ücretsiz veriyor. Bu da yetmiyor açılış kokteylini yaptırıyor. Kaçak iskele ve inşaatlarla gündeme gelen işletmesinde akşam Tarkan gecesi düzenliyor. Şaşırdık mı, hayır! Tarkan'ın şarkı sözlerinden umut arayan Başkan Aras'a biz de Tarkan'ın sözleri ile mesajımızı iletelim; 'Ah yanardöner bir acayipsin, oynama şıkıdım

şıkıdım' diyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN TASARRUF YANITI!

BODRUM Belediyesi'nin AK Partili Gökmen'in gündeme getirdiği iddialara verdiği yanıtta tasarruftan bahsetmesi ise şaşkınlık yarattı. Yapılan açıklamada, "Çalışmalar, tasarruf tedbirleri kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış, eski olan araçlardan kaynaklı aşırı akaryakıt tüketimi, tamir, bakım, onarım, yedek parça alımı, tedariki ve muhafaza edilmesi ile ilgili maliyetlerin ortadan kalkması için yapılmıştır. Hem maddi hem de iş yükü anlamında tasarruf sağlanması amacıyla araçların bir kısmında kiralama yöntemine gidilmektedir" denildi.