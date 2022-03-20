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Haberler Muğla Datça'da deniz 30 metre çekildi! 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Datça'da deniz 30 metre çekildi! 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Ege'nin incisi Datça'da deniz bazı bölgelerde yaklaşık 30 metreye varan çekilme yaşadı. Denizin çekilmesiyle birlikte Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık antik liman kalıntıları ortaya çıktı. Ayrıca, antik Roma döneminden kalma şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları gözle görünür bir hal aldı.

20.03.2022, 12:44

Datça’da deniz 30 metre çekildi! 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidosluların ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Burgaz Ören Yeri'nde tarihi antik kentin 2 bin yıllık liman kalıntıları, deniz çekilince ortaya çıktı.

Datça’da deniz 30 metre çekildi! 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu.

Datça’da deniz 30 metre çekildi! 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Suların çekildiği bölgeye balık tutmak için geldiğini ancak denizin çekildiğini görünce şaşkınlık yaşadığını dile getiren Necati Özacar (34), "Burgaz mevkisinde zaman zaman sahilde balık tutuyorum. Yaz aylarında ise denize girip yüzüyorum. Kıyıdan balık tutmak için geldim. Her zaman balık tuttuğum yerde deniz suyu yoktu. Sular, 30-35 metre kadar açığa çekilmiş.

Datça’da deniz 30 metre çekildi! 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Antik kentin duvarları açığa çıkmış. Şaraphane ve yağhanenin depolama alanları orta yerde duruyor. Çok şaşırtıcı bir görüntü oluşmuş. Normalde şu an durduğumuz yere kadar deniz suyu oluyordu hatta ıslak kumlardan da belli oluyor. Denizin suyu çekilince adacıklar oluştu" diye konuştu.

DHA

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