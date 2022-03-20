Datça’da deniz 30 metre çekildi! 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Antik kentin duvarları açığa çıkmış. Şaraphane ve yağhanenin depolama alanları orta yerde duruyor. Çok şaşırtıcı bir görüntü oluşmuş. Normalde şu an durduğumuz yere kadar deniz suyu oluyordu hatta ıslak kumlardan da belli oluyor. Denizin suyu çekilince adacıklar oluştu" diye konuştu.

DHA