İftiracı doktor için soruşturma açıldı

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste, Dr. Tahir Tarımer'i (26), darp ettiği iddiasıyla polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın aslında darp mağduru olduğu ortaya çıktı.İFTİRACI doktor sosyal medyada da Türkiye gündemine oturdu. Sosyal medya hesaplarını kapatan Tarımer hakkında "#TahirTarımerTUTUKLANSIN" hashtagi açıldı, binlerce kişi öfkesini dile getirdi. İftiracı doktor hakkında soruşturma açılırken, Uzman Çavuş Ali Aladağlı da göreve döndü. ■ ADEM ÜLKER