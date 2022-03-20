Suriyeli Halit yanarak öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir barakada çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk, feci şekilde yanarak can verdi. Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı ahşap barakada yangın çıktı.

Dumanı gören mahalle sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Yangında, 2 yaşındaki Halit El Hammadi hayatını kaybetti. ■ MURAT YALÇIN

GENÇ ESNAF DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Aydın'ın Didim ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangına uykuda yakalanan 32 yaşındaki genç, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Esnaf Muhammet Demirtaş, iş çıkışı evine gitti. Elektrik sobasını yakarak ısınmaya çalışan Demirtaş, uykuya daldı. Üzerine örttüğü battaniye ise bir süre sonra elektrik sobasından tutuştu. Kısa sürede odayı duman kaplarken, Demirtaş da duman içerisinde kaldı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. ■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

YALNIZ YASADIGI EVDEN SAG ÇIKAMADI

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kurucuova Mahallesi'nde Hüseyin Temel'in yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede Temel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. ■ SEVAL KONURALP