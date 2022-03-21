Deniz çekilmeleri endişeye neden oldu

Balıkesir Burhaniye'de son günlerde denizin çekilmesi üzerine 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye sebep oldu. Sahilde yürüyen 60 yaşındaki Kemal İşi, "Bugün denizin çok çekildiğini gördük. 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Bu, inşallah deprem habercisi değildir" diye konuştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan ve Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman da denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu. Suların çekildiği bölgeye balık tutmak için geldiğini dile getiren Necati Özacar (34), "Sular, 30-35 metre kadar açığa çekilmiş. Antik kentin duvarları açığa çıkmış. Çok şaşırtıcı bir görüntü oluşmuş" dedi.





UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

İZMİR'İN sahillerinde de deniz çekildi. Uzmanlar, bu aylarda yaşanan deniz çekilmesinin atmosferdeki basınç değişimi ile ay ve güneşin çekim gücüne bağlı olduğunu, tedirgin olunacak bir durumun olmadığını ifade etti.



FERDİ YAVUZ/SUAT SALGIN