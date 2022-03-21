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Haberler Muğla Kızılçam ağaçları alevlere teslim oldu

Kızılçam ağaçları alevlere teslim oldu

21.3.2022

Kızılçam ağaçları alevlere teslim oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın 1.5 saat sonra kontrol altına alındı. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, dün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın 1.5 sonra söndürüldü.

■ MURAT YALÇIN

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