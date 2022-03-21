Taksiciyi yumruklayıp aracını parçaladılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol tartışması kavgaya dönüştü. Taksici Fuat Çotak'ın gideceği konuma metreler kala kısa süre önce sollama nedeniyle trafikte tartıştığı motokurye H.P. makas atarak ışıklarda durdu. Motosikletten inen H.P. ile takside bulunan sürücü ve yolcular arasında tartışma çıktı.

H.P'NİN motosikletini çekmemesi üzerine sinirlenen kadın yolcu motoru yere düşürdü. Küfürler savuran H.P'ye taksi sürücüsü Çotak yumruk attı. Öfkeyle ayağa kalkarak motora yönelen H.P'yi gören yolcu ve şoför araca binerek kapıları kapattı. Eline demir sopa alan H.P. defalarca araca vururken, bir yandan da telefonla ağabeyini aradı. Olay yerine gelen ağabeyi ise takside oturan Çotak'ı yumrukladı. Çotak kanlar içinde kalırken, H.P. ve ağabeyi gözaltına alındı. ■ SEBAHATTİN ALP