Muğla’daki darp olayında yeni gelişme! Sağlık müdürü görevden alındı

Muğla'da iddiaya göre Uzman Çavuş Ali Aladağlı., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer (26) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Aladağlı'nın, Tarımer'i darp ettiği iddia edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ardından yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "14.03.2022 tarihinde saat 23:45 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandisit ağrısı şikayeti ile gelen Jandarma personeli Aladağlı ile acil serviste görevli doktor T.A. arasında, uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin yaşanan tartışma sırasında şüpheli A.A.'nın müşteki T.T.'ye yönelik "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm deliller ile birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnad olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.

GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Muğla Valiliği'nin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzman çavuş Ali Aladağlı hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada sonucunda Aladağalı'nın tedbiren görevden uzaklaştırılma kararı kaldırıldı.