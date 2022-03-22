Sezona hazırlanan Bodrum’da yıkım

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki tarihi Çarşı Merkezi'nde bulunan işyerlerinin önündeki eklenti ve perguleler Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin denetiminde yıkılmaya başlandı. Yıkım işlemleri sırasında gerginlik yaşandı. Turizm mevsimi yaklaşırken kendilerine tebligat yapılmadığını öne süren işyeri sahipleri duruma tepki gösterdi. İşletmeciler, "Bize daha önceden yasal tebligat yapılsaydı, biz kendimiz de kaldırabilirdik, ne aceleleri var. Hakkımızı yasal yollardan arayacağız. Hukuk herkese eşit uygulansın adalet istiyoruz" dedi. ■ ADEM ÜLKER

DİĞER