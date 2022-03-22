Yazlık evlerini Ukraynalı aileye açtılar

UKRAYNA'DA devam eden savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kadın ve çocuklar komşu ülkelere sığınıyor. Muğlalı avukat Pınar Alpay Tozun, eşiyle birlikte Akbük sahilindeki evlerini Ukrayna'daki savaştan kaçan 4 kişilik aileye açtı. Avukat Tozun, eşiyle birlikte savaş mağduru Ukraynalılara yardım toplayan Katya Prokopiuk ile görüşerek 4 kişilik bir aileyi Muğla'ya davet etti.

Ukraynalı ailenin 6 gün süren yolculuğun ardından küçük bir bavul ve kedileriyle birlikte geldiğini anlatan Tozun, "İkisi yaşlı karı koca, biri engelli olmak üzere 2 kızları var. Birkaç güne çocukları ile birlikte gelecek 2 anneyi daha bekliyoruz. Evdeki eksikleri gideren Menteşe Belediyesi'ne de teşekkür ederiz" diye konuştu. ■ FERDİ YAVUZ