  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Yazlık evlerini Ukraynalı aileye açtılar

Yazlık evlerini Ukraynalı aileye açtılar

Savaştan kaçan 4 kişilik aile, Avukat Tozun ve eşinin Akbük’teki yazlıklarına yerleşti.

22.3.2022

Yazlık evlerini Ukraynalı aileye açtılar

UKRAYNA'DA devam eden savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kadın ve çocuklar komşu ülkelere sığınıyor. Muğlalı avukat Pınar Alpay Tozun, eşiyle birlikte Akbük sahilindeki evlerini Ukrayna'daki savaştan kaçan 4 kişilik aileye açtı. Avukat Tozun, eşiyle birlikte savaş mağduru Ukraynalılara yardım toplayan Katya Prokopiuk ile görüşerek 4 kişilik bir aileyi Muğla'ya davet etti.

Ukraynalı ailenin 6 gün süren yolculuğun ardından küçük bir bavul ve kedileriyle birlikte geldiğini anlatan Tozun, "İkisi yaşlı karı koca, biri engelli olmak üzere 2 kızları var. Birkaç güne çocukları ile birlikte gelecek 2 anneyi daha bekliyoruz. Evdeki eksikleri gideren Menteşe Belediyesi'ne de teşekkür ederiz" diye konuştu. ■ FERDİ YAVUZ

  • SON DAKİKA